حماس والجهاد تناقشان المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

بقلم: يورونيوز

اعتبر هنية والنخالة أن "دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء الحرب بشكل كلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني وإنجاز صفقة تبادل متكاملة".

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أعلنت حركة حماس يوم الجمعة، أنه تمت مناقشة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.

وفي بيان لها، قالت الحركة الإسلامية التي يخوض مقاتلوها منذ حوالي أربعة أشهر معارك شرسة مع عناصر الجيش الإسرائيلي، إنه تم التواصل بين هنية والنخالة، حيث تمت مناقشة التطورات الميدانية والسياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وبخاصة معركة "طوفان الأقصى".

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا المبادرات لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وأكدا أن "دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء الحرب بشكل كلي وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة للشعب الفلسطيني وإنجاز صفقة تبادل متكاملة".

وبحسب البيان، اعتبر "هنية والنخالة أن صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة، وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال".