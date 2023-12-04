الأعلى استماعا في إسرائيل.. أغنية تدعو إلى قتل نصرالله وهنية والضيف وميا خليفة وبيلا حديد

بقلم: يورونيوز

أغنية الحرب التي تحمل عنوان "شاربو دربو" أو "Charbu Darbu"، استلهمت من اللغة العربية السورية، وتعني بالتحديد "السيوف والضربات"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

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في قائمة تحتوي عشرات الأسماء الشهيرة، بينها ساسة وفنانون ومؤثرون، دعت أغنية جديدة بإيقاعات "الهيب هوب" إلى إنهاء حياة نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ميا خليفة، بسبب مواقفها المؤيدة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية وأبناء فلسطين، منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

الأغنية التي تحمل عنوان "شاربو دربو" أو "Charbu Darbu"، استلهمت من اللغة العربية السورية، وتعني بالتحديد "السيوف والضربات"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وتم تأليف الأغنية التي احتلت صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا في إسرائيل من قبل الثنائي Ness Ve Stilla، الذي يكوّنه كل من Nesia Levy وDor Soroker.

وتقول كلمات العمل المثير للجدل، "يسار، يمين، يسار، كيف يمكن أن تكون البلاد بأكملها بالزي العسكري من الجليل (الشمال) إلى إيلات (الجنوب)؟ لقد جمعنا الجيش بأكمله ضدكم، ونؤكد أنه لا سماح ولا مغفرة يا أبناء عماليق(من ألدّ أعداء إسرائيل)".

وتقارن العبارة الأخيرة بين حركة "حماس" وسلوك عدوّ بني إسرائيل حسب ما جاء في التوراة. والعماليق هو اسم مستوحى من العهد القديم، وكان يستخدمه العرب للإشارة إلى قبائل الكنعانيين والأموريين والأشوريين، بالإضافة إلى بعض القبائل العربية التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية.

وفي الأغنية التي تؤكد كلماتها على قدرة الجيش الإسرائيلي في إضعاف "حماس"، تتوالى أسماء "الأعداء" الذين يرغب الثنائي في "التخلص منهم"، ومن بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام العقل المدبر للهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل يوم "السبت الأسود" كما يسميه البعض.

وتضمنت الأغنية إلى جانب الساسة الذين يشكلون تهديدا حقيقيا بالنسبة لإسرائيل، حسب وسائل إعلام عبرية، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، أسماء مغنين ومشاهير مثل ميا خليفة وعارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد والمغنية الألبانية دوا ليبا، اللواتي أعربن عن تضامنهن مع الفلسطينيين في غزة جراء الحرب الجارية والهجمات العنيفة الإسرائيلية المستهدفة للقطاع.

وذكرت كلمات الأغنية إلى أن "نهاية كل امرأة/ بيلا حديد، ودوبا ليبا، وميا خليفة، ستأتي".

وفي أول تعليق لها على أغنية "Charbu Darbu"، قالت خليفة عبر منصة "أكس": "هذه الأغنية التي تطالب الجيش الإسرائيلي بقتلي وبيلا ودوا ما هي أكثر من إيقاع دريل (نوع من الموسيقى العنيفة بكلمات صادمة نشأت في الولايات المتحدة) لا يمكنهم حتى الدعوة إلى الإبادة الجماعية من خلال موسيقى خاصة بهم، كان عليهم استعمار شيء ما للحصول على هذه النتيجة".

وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهة غير مسبوقة بين إسرائيل وحماس والفصائل الأخرى، حيث أعلن العديد من النشطاء حول العالم تضامنهم مع إسرائيل، بينما اختار الكثيرون دعم الفلسطينيين، واستنكروا ما يسمونه "الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وتجلى هذا الانقسام بوضوح شديد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت الشخصيات العامة التي دعت إلى وقف إطلاق النار أو تأييد إسرائيل أو حتى التي عبرت عن تعاطفها مع الفلسطينيين إلى أمواج من الانتقادات اللاذعة.

وطالبت مظاهرات خرجت في العواصم العالمية بتوفير المساعدات للمدنيين المحاصرين في غزة، بسبب فرض إسرائيل حصارًا مشددًا على المدينة منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث تم قطع الماء والطعام والكهرباء والوقود.

ويعاني جميع سكان قطاع غزة منذ أسابيع من نقص كبير في الإمدادات، وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من "خطر مجاعة مرتفع" في قطاع غزة الذي يقطنه 2,4 مليون شخص نزح قرابة 1,7 مليون منهم؛ بسبب القصف المدمر والإنذارات الإسرائيلية بضرورة مغادرة شمال القطاع إلى جنوبه.

وكانت مجلة " بلاي بوي" Playboy، قد أعلنت قبل أسابيع عن قطع علاقاتها مع النجمة الإباحية ومنشئة المحتوى ميا خليفة، بعد أن أعربت بشكل واضح عن دعمها لحركة حماس في أعقاب هجومها على إسرائيل، ونشرت مجموعة من التغريدات التي أيدت فيها حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم حب تعبيرها.

وللأسباب نفسها، أُعْلِن عن فصل النجمة من أصول لبنانية، من دورها كمستشارة في شركة Red Light Holland، التي تنتج وتوزع الفطر السحري. "Magic mushrooms".

وفي تدوينة أغضبت مؤيدي إسرائيل، كتبت خليفة بعد ساعات قليلة من وقوع عملية "طوفان الأقصى": "أرجو من مقاتلي الحرية أن يعكفوا على تغيير اتجاه الكاميرات في هواتفهم بحيث تكون أفقية".

وفي توضيح لاحق، قالت في تدوينة ثانية:"كنت أرغب فقط في التأكد من أن الصور ستكون بجودة 4K عندما يقوم شعبي بكسر الجدران وفتح السجون التي كان مجبرًا على البقاء فيها.. لا يمكنني أن أصدق أن نظام الفصل العنصري الصهيوني قد سقط على يد مقاتلي حرب الشوارع الذين يرتدون قمصان غوتشي مزيفة".

أثارت تغريدات خليفة جدلا واسعا واستنكارا، مما دفع المذيع ومحلل المصارعة بيتر روزنبرغ إلى التعليق في رسالة مباشرة.

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بعد ذلك، نشرت خليفة الرسالة على حسابها الشخصي على منصة "إكس" الذي يتابعه حاليًا أكثر من 5.7 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

وفي الصورة التي نشرتها يظهر ردها على رسالة روزنبرغ، وجاء فيها "أقف إلى جانب المظلومين كلهم في جميع أنحاء العالم، حتى لا يُضطهد أحد من أجل السعي نحو الحرية. أنا من لبنان، وقد عشت تجربة الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل مكثف، وهذا أمر لا يمكن لعقل صغير أن يدرك كيفية التعامل معه".

وعلى الرغم من أن روزنبرغ لم يرد علنًا على منشور خليفة لرسائلهما المتبادلة على المنصة، فقد أكد في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أنه وجد أسلوبها في التعامل مع هذه المسألة "مضطربًا وسخيفًا".

وشنت حركة حماس هجومًا غير متوقع في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، انطلاقا من قطاع غزة، وأسفر هذا الهجوم عن وفاة حوالي 1200 شخص، قتل معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

وعقب ذلك، تعهّدت الدولة العبرية "بالقضاء" على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة، وبدأت عمليات برية اعتباراً من 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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صورة من أغنية "Charbu Darbu" https://www.youtube.com/watch?v=1rk3n9V-aQs&t=95s

وأودى القصف الإسرائيلي العنيف بحياة أكثر من 15899 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا.

وأوضحت الوزارة أن 70 في المئة من ضحايا "العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال".