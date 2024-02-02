شاهد: حريق ضخم ناجم عن انفجار أسطوانات غاز يسفر عن إصابة المئات في نيروبي

بقلم: يورونيوز

تظهر المقاطع المصورة أعمدة الدخان المتصاعدة فوق الشقق السكنية صباح يوم الجمعة.

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أصيب 165 شخصا على الأقل بعد اندلاع حريق ضخم بسبب انفجار خزانات الغاز الخميس في نيروبي وفق ما نقلت صحيفة "ذا ستاندارد" عن قائد الشرطة الإقليمية في العاصمة الكينية.

وقال الصليب الأحمر الكيني على حسابه على موقع إكس إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصا تم علاجهم في موقع الحادث.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موورا إن إحدى الشركات كانت تقوم بإعادة تعبئة أسطوانات الغاز عندما اندلع الحريق.

وأكدت السلطات السيطرة على الحريق فيما تعرضت المباني لأضرار بالغة.

وأثار اندلاع الحريق قرب المنازل السكنية تساؤلات حول التخطيط العمراني للمدينة كما اتهم مسؤولين في حكومة المقاطعة بتلقي رشاوى للتغاضي عن القوانين واللوائح القانونية للبناء.