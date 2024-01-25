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الشرطة اعتقلت بعض المتظاهرين.. تحركات تضامنية مع قطاع غزة في كينيا

المظاهرة في كينيا
المظاهرة في كينيا Copyright Andrew Kasuku/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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تعرض نشطاء حقوق الإنسان في كينيا الذين نظموا احتجاجًا تضامنًا مع الفلسطينيين يوم الخميس للضرب وللغاز المسيل للدموع على يد الشرطة في نيروبي.

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وجاء الاحتجاج بينما كانت وزيرة الخارجية الألمانية تزور البلاد خلال جولتها الأفريقية التي استمرت أربعة أيام.

وتدعم ألمانيا بقوة حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم الاتهامات بأنها نفذت إبادة جماعية في القطاع المحاصر.

وقال المتظاهر لالي يوسف لوكالة أسوشيتد برس إن الاحتجاج في نيروبي حصل على إذن رسمي، لكنه قال:"تم استهدافهنا بالغاز المسيل للدموع والتهديد من قبل الشرطة وتم القبض على بعض رفاقنا".

المصادر الإضافية • أ ب

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