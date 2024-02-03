برنامج الأغذية العالمي: 18 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الشديد في السودان

بقلم: يورونيوز

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه تلقى تقارير تفيد بوقوع حالات وفاة في السودان نتيجة الجوع.

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وفي بيانه الصادر يوم السبت، أكد البرنامج تضاعف عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية، وطالب أطراف الصراع في البلاد بالسماح بإيصال المساعدات.

وقال في تغريدة نشرها عبر منصة "أكس"، إن 18 مليون شخص في عموم السودان يواجهون خطر الجوع الشديد.

ولفت إلى أن 70 شاحنة مساعدات عالقة في مدينة بورتسودان، و30 شاحنة في العبيد، بسبب استمرار النزاع في البلاد.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، إنهم عاجزون عن توصيل المساعدات الضرورية للناس الذين يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. وأضاف أنهم بدأوا يسمعون أخباراً عن تسجيل حالات وفاة بسبب الجوع.

وأثرت الأزمة خصوصاً على الصغار مع معاناة 20 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية.

وفشلت اتفاقات الهدنة المتعددة في إنهاء العنف الذي دفع عشرات الآلاف إلى الفرار عبر حدود السودان، وأثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية تجتاح المنطقة الأوسع.

في العام 2011 أصبح جنوب السودان الدولة الأحدث عهداً في العالم باستقلاله عن السودان، لكن البلاد غارقة مذّاك في أزمات كبرى بما فيها حرب أهلية استمرت خمس سنوات أوقعت حوالي 400 ألف قتيل إلى أن وقّع اتفاق سلام في العام 2018.

وما زالت البلاد التي تضم أكثر من 60 مجموعة إتنية و12 مليون نسمة تواجه أعمال عنف مميتة وكوارث طبيعية واقتتالاً سياسياً.