اجتماع مصري - فرنسي.. دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية

بقلم: يورونيوز

دعا سامح شكري وزير الخارجية المصرية، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في القاهرة، يوم الأحد، إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، وتحديد غطار زمني لإقامة دولة مستقلة للفلسطنيين.

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وأكّد شكري خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع.

وذكر أن المباحثات أكدت الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، وتصفية القضية الفلسطينية، وشدّد على ضرورة وقف الممارسات العسكرية الإسرائيلية ضدّ المدنيين في غزة والضة الغربية.

وتابع شكري: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مشيراً إلى توافق المجتمع الدولي حول هذه الفكرة كونها الحلّّ الوحيد لإنهاء الصراع القائم في المنطقة.

وكتب شكري على حسابه في منصة" إكس" : نرحب بالوزير ستيفان سيجورني في أول زيارة له للقاهرة ونثمن علاقتنا الاستراتيجية مع فرنسا. نتطلع للعمل سوياً للدفع بشراكتنا نحو آفاق أرحب، وتعزيز تنسيقنا الوثيق بشأن التحديات المشتركة".

من جانبه، قال سيجورنيه خلال المؤتمر: "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وتابع : "نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر".

ويذكر أنّ هذه الزيارة الأولى للوزير ستيفان سيجورني إلى منطقة الشرق الأوسط، وكان قد استقبله صباح اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقشا الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومسار تطوير العلاقات المصرية الفرنسية.