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سانا: مقتل مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق

قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة السورية دمشق
قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة السورية دمشق Copyright Omar Sanadiki/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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سانا: مقتل مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق

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أعلنت وكالة "سانا" للأنباء عن مقتل مواطنين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في كفرسوسة بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، إنه عند "حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وأضافت أن "العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة”.

في المقابل، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان  رامي عبد الرحمن، عن 3 قتلى بينهم مدني، مشيرا إلى أن المدني كان يتواجد أسفل المبنى وتصادف وجوده في المكان عندما نفذت إسرائيل ضربتها في حي كفرسوسة. 

وأضاف عبد الرحمن أنه  "على ما يبدو أن ركام من الشقة وقع على رأسه مما أدى إلى وفاته".

حتى الآن، لم تُعرف هويات القتلى بوضوح، ولا يزال غير واضح ما إذا كان بينهم أفراد من الحرس الثوري الإيراني كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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