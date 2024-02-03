العثورعلى صاروخ "جوـجو" مخصص لحمل رأس نووي في مرآب منزل في واشنطن

بقلم: يورونيوز

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم العثور على صاروخ مخصص لحمل رأس نووي في مرآب منزل أحد السكان في ولاية واشنطن.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة عثرت على صاروخ "جو-جو" مصمم لإيصال رأس حربي نووي بقوة 1.5 كيلوطن، في مرآب رجل أمريكي متوفى.

وقالت مدينة بلفيو الأمريكية، السبت، إن متحف القوات الجوية في دايتون بولاية أوهايو أبلغ مساء الأربعاء عن عرض للتبرع بالقطعة.

وبناءً على بيان الشرطة، أعرب شخص لم يكشف عن هويته عن رغبته في التبرع بالصاروخ الذي كان ملكًا لجاره الراحل. وأشار الرجل إلى أن جاره قد اشترى الصاروخ في الأصل من أحد متاجر التخفيضات.

وقام فريق الهندسة المختص بفحص الصاروخ، ووجدوا أنه من طراز Douglas AIR-2 Genie (التسمية السابقة MB-1)، وهو صاروخ جو-جو غير موجه مصمم لحمل رأس حربي نووي بقوة 1.5 كيلوطن W25.

وأشارت الشرطة إلى أن الصاروخ كان غير فعال، ولا يحتوي على وقود، ولم يكن يشكل تهديدًا بأي شكل من الأشكال.

واضافت الشرطة أنها تركت الصاروخ الخامل مع أحد الجيران ليتمكن من إصلاحه وعرضه في المتحف، بما أن الجيش لم يطلب استعادته.

وأشار متحف الأسلحة الجوية إلى استخدام الولايات المتحدة وكندا لصاروخ جو-جو غير موجه خلال فترة الحرب الباردة، عندما كانت مسألة اعتراض القاذفات الاستراتيجية السوفيتية تشكل قلقًا عسكريًا كبيرًا.

وفي يوليو/تموز 1957، تم إطلاق صاروخ جيني (Genie) على ارتفاع 18,000 قدم (حوالي 5,500 متر) من طائرة اعتراض من طراز F89J وتفجيره فوق يوكا فلاتس في نيفادا.

ويُعتبر هذا التفجير التجريبي الأول والوحيد لصاروخ أمريكي مزود برأس نووي.