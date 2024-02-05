شاهد: صفحات القرآن مغطاة بدماء الضحايا.. هذا ما خلفه القصف الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" لقطات تُظهر أشخاصاً يرفعون أنقاض مسجد دُمر مؤخراً في دير البلح إثر غارة على مخيم للاجئين.

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وتُظهر اللقطات أيضاً، أكواماً من المنشورات الدينية وكتب الصلاة ونسخاً ممزقة من القرآن مغطاة بالدماء.

أصابت الغارات الإسرائيلية منزلين ومسجدا في وسط قطاع غزة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين.

وأدت غارات جوية منفصلة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر 12 عاما وسنتين

ووفقاً لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، أودت الحرب في غزة بحياة نحو27 ألفاً و365 قتيلاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 66 ألفاً و630 شخصاً، ولا يزال هناك أكثر من 8000 شخص تحت الأنقاض.

ونزح أكثر من نصف سكان القطاع إلى مدينة رفح في الجنوب حيث يعيش مئات الآلاف منهم في خيام مؤقتة أو في العراء.

واضطر آلاف النازحين إلى مغادرة مدينة خان يونس التي توجهوا إليها في بداية الحرب في وقت احتدمت فيه المعارك بين القوات الإسرائيلية وحماس.

كما تعرضت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لقصف مكثف من قبل إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.