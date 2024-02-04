بقلم: يورونيوز

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن بل ترغب في الحصول على المزيد من الأراضي"

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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه إذا لم يتم تنفيذ حل الدولتين، فسنشهد حربًا رابعة في قطاع غزة.

ودعا فيدان خلال مقابلة مع محطة تلفزيون تركية، إلى تجنيب المنطقة مخاطر اتساع صدام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن "الوضع ليس جيداً"، ويجب توخي الحذر من تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة على نطاق إقليمي، وأنه يجب العمل من أجل تفادي ذلك.

وعلى صعيد آخر، قال فيدان إن "إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن بل ترغب في الحصول على المزيد من الأراضي".

وشدد على أن الدولة العبرية ستكون آمنة في اليوم الذي تعطي فيه الفلسطينيين دولتهم.

ولفت فيدان إلى أن أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر في ما يخص منطقة شرق المتوسط.

وأكد الوزير التركي أن هناك تفاهمات مع مصر بخصوص تزويدها بطائرات مسيرة.

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آلية جديدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المتوقع أن يزور بوتين تركيا في يوم 12 فبراير/ شباط للقاء الرئيس أردوغان، وستكون هذه أول زيارة لبوتين إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير /شباط 2022.