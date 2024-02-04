شاهد: دمار في رفح بعد غارة إسرائيلية على سيارة مدنية

بقلم: يورونيوز

استهدفت طائرة إسرائيلية من دون طيار سيارة مدنية، اليوم الأحد، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وقال شاهد عيان لوكالة أسوشييتد برس: "لقد ضربوا السيارة بصاروخين من طائرات بدون طيار، إنها سيارة مدنية، ولا يوجد بها شيء".

ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولم يكن هناك أحد في السيارة التي كانت بالقرب من مقبرة في مدينة رفح.

وقد لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح والمناطق المحيطة بها.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن 107 أشخاص قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في زمن الحرب إلى 27,238. وأصيب أكثر من 66 ألف شخص.

وحذرت الأمم المتحدة من أن رفح أصبحت "مكانًا يائسًا" مع فرار آلاف الأشخاص إلى المدينة من خان يونس وأجزاء أخرى من جنوب غزة مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال ينس ليركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن الوضع في رفح "لا يبدو جيدًا" وسط مخاوف من أن المدينة قد تكون محورًا جديدًا للحملة الإسرائيلية ضد حماس في غزة.