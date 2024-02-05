شاهد: زيلينسكي يُشرف على تدريبات عسكرية لعمليات الرماية والدفاع الجوي

بقلم: يورونيوز

يأتي تنقل الرئيس الأوكراني إلى ساحة التدريب، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن دراسة زيلينسكي احتمال إقالة أكبر ضابط عسكري في البلاد.

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ساحة تدريب عسكرية في منطقة دنيبرو حيث تابع الجنود وهم يتدربون على جهاز محاكاة للدفاع الجوي. كما حضر زيلينسكي دورة تدريبية على الأسلحة النارية تضمنت تدريبات عملية على الرماية.

وقدم زيلينسكي جوائز الدولة، المتمثلة في أوسمة ونياشين للقوات المرابطة، وأثنى على مساعيهم في "الدفاع عن بلادنا، والدفاع عن عائلاتنا، والدفاع عن أوكرانيا". وقال زيلينسكي: "أريد أن أشكركم على تدمير الأهداف الجوية للعدو، وتدمير العدو".

يأتي تنقل الرئيس الأوكراني إلى ساحة التدريب، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن دراسة زيلينسكي احتمال إقالة أكبر ضابط عسكري في البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في الإستغناء عن الجنرال فاليري زالوزني، قال زيلينسكي لتلفزيون راي الإيطالي في مقابلة نشرت في وقت متأخر من يوم الأحد إنه يفكر في الأمر كجزء من قضية أوسع تتعلق بتحديد مسار البلاد.

تمثل تعليقات زيلينسكي أول تأكيد له على أنه يفكر في إقالة الجنرال الذي يحظى بشعبية كبيرة وهو احتمال أثار ضجة في البلاد و"أسعد" الكرملين مع اقتراب الحرب الروسية-الأوكرانية من ذكراها السنوية الثانية.