شاهد: أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين في أسوأ حريق غابات تشهده تشيلي

بقلم: يورونيوز

لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين، في أسوأ حرائق غابات تشدها تشيلي والتي أودت بحياة 123 شخصًا على الأقل وشردت الآلاف.

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وتعمل السلطات التشيلية على تقييم الأضرار في منطقة بالبارايسو، حيث أتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحوّلت غابات ممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.

وقال الرئيس غابريال بوريتش في زيارة ميدانية للمناطق الأكثر تضرراً إن "هذه الحرائق هي أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، وأضاف إن ما لايقل عن 3 آلاف منزل ومبنى قد احترق بالكامل."

واندلعت الحرائق يوم الجمعة إثر موجة حر وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بسبب ظاهرة "النينيو" الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.