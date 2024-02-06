الرئيس الأرجنتيني يعلن عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس وحماس ترد: "قرار ظالم"

بقلم: يورونيوز

اختار الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، اليميني المتطرف، أن تكون أول زيارة دبلوماسية يؤديها في الخارج، إلى إسرائيل، حيث حظي بثناء وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

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أعرب الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي عن دعمه للدولة العبرية، وقال لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان في استقباله، إن خطته كرئيس للأرجنتين تهدف إلى نقل السفارة الأرجنتينية من تل أبيب إلى القدس.

وتتزامن زيارة مايلي إلى إسرائيل مع مرور أربعة أشهر، عن تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7تشرين الأول/أكتوبر الماضي في غلاف غزة، حيث أمسكت الفصائل بنحو 250 رهينة إسرائيلية وعادت بهم إلى غزة، لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي اليومي على القطاع إلى مقتل أكثر من 27500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال خلال الأشهر الاربعة الأخيرة، فيما جرح أكثر من 66 ألفا آخرين.