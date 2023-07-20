"كبير جدا وغير مناسب".. موظفة إسرائيلية تطلب من قسيس ألماني إزالة صليبه عند حائط البراق وبرلين تحتج

بقلم: يورونيوز

استنكر الأب نيقوديموس ما حدث معه يوم الأربعاء عندما كان يرافق وزيرة الأبحاث في بلاده إلى منطقة حائط البراق في القدس ووصفه بالـ "مهين".

أثار طلب موظفة إسرائيلية في مؤسسة "تراث الحائط الغربي" من قس ألماني إزالة صليبه أثناء دخوله إلى منطقة حائط البراق في القدس، غضبا واسعا في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين المسيحيين واليهود في البلدة القديمة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ألمانيا قدمت احتجاجا رسميا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بسبب ما حدث مع الأب نيقوديموس شنابل في إسرائيل.

واستنكر الأب نيقوديموس ما حدث معه يوم الأربعاء عندما كان يرافق وزيرة الأبحاث في بلاده إلى منطقة حائط البراق في القدس ووصفه بالـ "مهين".

واتهم السلطات بعدم احترام دينه وأشار إلى أنها تريد "تقييد حقوقه الدينية".

ونشر صحفي في "دير شبيغل" الألمانية عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، فيديو من المكان يوثق طلب إحدى المرشدات من القسيس الألماني إزالة الرمز الديني الذي يرتديه لأنه "كبير جدا وغير مناسب للمكان".

ليرد عليها القسيس قائلا "أنت تحرمني من حقوقي الإنسانية".

وأعرب الوفد الألماني الذي قاد الزيارة عن تضامنه الكامل مع القس وأنه يشاركه قلقه بشأن تقليص المساحة المخصصة لديانات معينة في القدس.

ورد الأب نيقوديموس شنابل، كبير الكنيسة الألمانية في القدس على الفيديو المنشور، عبر تويتر قائلا: "للأسف، هذه الجولة الصباحية الجميلة للمدينة القديمة لم تنته بشكل جيد.. إنه لأمر مؤلم أن نرى كيف يتغير المناخ في هذه المدينة الرائعة أكثر فأكثر نحو الأسوأ في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وبحسب "يديعوت أحرونوت" تسبب نشر هذا المشهد، بإلحاق ضرر كبير بصورة إسرائيل أمام الرأي العام الألماني والمسيحي.