جيروزاليم بوست: بن غفير.. حان الوقت لـ"تصمت"

بقلم: يورونيوز

تناولت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التي تنشر باللغة الإنجليزية الجدل الذي يسببه رئيس الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

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واعتبرالمقال الافتتاحي الوزير اليميني المتطرف بـ"المحرض والمثير للانقسام".

وقالت الصحيفة في رسالة موجهة لبن غفير، "إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن إرسالها إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فهي: أصمت." معتبرة أن الوقت الطويل الذي كرسه للمقابلات الصحفية لو تم تخصيصه لضمان أمن إسرائيل فربما كانت البلاد أكثر استقرارا.

واستعرضت الصحيفة عددا من تصريحات بن غفير المثيرة، منها تحذيراته ومعارضته لأي اتفاق مع حماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الفلسطينيين الذين يواجهون تهما تتعلق بالإرهاب، أو إنهاء الهجوم العسكري دون هزيمة حماس بشكل كمل.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان بن غفير يحاول جعل حلفاء إسرائيل أضحوكة، في إشارة إلى الاستهزاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أصبح بالنسبة للكثير من الإسرائيليين بطلا بعد الدعم الكبير الذي قدمه لإسرائيل.

المقال الافتتاحي تطرق للزيارات المثيرة للجدل التي قام بها بن غفير إلى الحرم القدسي وإنشاء مكتبا في الشيخ جراح الذي تم تهويده وسط انتقادات غربية لتفريغه من الفلسطينيين.

ختاما قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يحتاج إلى القضاء فوراً على جميع مصادر الكراهية والانقسام في حكومته. الخطوة الأولى واضحة: اطردوا بن غفير قبل أن يتسبب في المزيد من الأذى."