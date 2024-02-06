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شاهد: مقتل رضيع وإصابة ثلاث نساء في غارة روسية على قرية بخاركيف

هجوم صاروخي على قرية زولوتشيف بمنطقة خاركيف شرق أوكرانيا.
هجوم صاروخي على قرية زولوتشيف بمنطقة خاركيف شرق أوكرانيا. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شارك رجال الإسعاف التابعين لخدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا مقطع فيديو يظهر آثار الضربة، مع قيام عمال الإنقاذ بإزالة الأنقاض. وتقع قرية زولوتشيف على بعد 20 كيلومتر من الحدود الروسية.

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أسفرت غارة صاروخية روسية عن مقتل رضيع يبلغ من العمر شهرين، وإصابة ثلاث نساء على الأقل في منطقة خاركيف في أوكرانيا. وأوضحت السلطات المحلية أنّ الغارة استهدفت قرية زولوتشيف في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

وحسب بيان للسلطات الإقليمية فإن صاروخًا من طراز "إس-300"، استهدف أحد الفنادق، وأدى أيضًا إلى إصابة ثلاث نساء وألحق أضرارًا بمبانٍ سكنية أخرى.

وشارك رجال الإسعاف التابعين لخدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا مقطع فيديو يظهر آثار الضربة، مع قيام عمال الإنقاذ بإزالة الأنقاض. وتقع قرية زولوتشيف على بعد 20 كيلومتر من الحدود الروسية.

المصادر الإضافية • أ ب

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