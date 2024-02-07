السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية ووقف "العدوان" على غزة

بقلم: يورونيوز

أبلغت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بقرارها "عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انسحاب الاحتلال منها."

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وأصدرت الخارجية السعودية بياناً بخصوص المناقشات الجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ومسار السلام العربي الإسرائيلي، أعلنت فيه موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول "الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".

وجاء بيان الوزارة شديد اللهجة ردا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي التي تتعلق بمسار السلام العربي.

ودعا البيان المجتمع الدولي- وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن- إلى "الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فد التقى، الاثنين، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض في إطار جولة شرق أوسطية لبحث وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ولغاية الآن، بلغ عدد ضحايا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، 27 ألفا و585 قتيلاً ، أكثرهم من النساء والأطفال، بينما بلغ مجموع الجرحى 66 ألفاً و978 شخصاً.