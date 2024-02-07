ما هي أبرز شروط حركة حماس لتنفيذ صفقة الهدنة بحسب المسودة الرسمية؟

بقلم: يورونيوز

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، الأربعاء النص الحرفي لمسودّة رد حركة حماس على " اتفاق الإطار" والذي استلمته من الوسيطين المصري والقطري.

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وتوضح الوثيقة التي أكد مسؤولون صحتها، مطالب حماس والتي تهدف إلى وقف العمليات العسكرية تمهيدا إلى "هدوء مستدام"، مقابل الإفراج عن أكثر من 100 رهينة لإسرائيليين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

وتفصل مسودة الرد الجدول الزمني للهدنة الذي يمتد على فترة 135 يوماً حيث تطالب حماس بالآتي وعلى 3 مراحل:

انسحاب إسرائيل من المناطق السكنية وغلاف غزة

إنهاء الحصار على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى هناك

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإعادة الإعمار

عودة السكان والنازحين إلى بيوتهم

توفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ سكان غزة في جميع مناطق القطاع

المرحلة الأولى

تمتد إلى 45 يومًا، تقوم خلالها حماس بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل الإفراج عن 1500 أسير بينهم 500 أسير محدّد، إضافة إلى جميع النساء والأطفال وكبار السن الذي يقبعون في سجون إسرائيل.

وتطلب الحركة بانسحاب القوات الإسرائيلية من المراكز السكنية في قطاع غزة، ووقف العمليات الجوية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم، بما في ذلك في شمال غزة، إضافة لفتح جميع المعابر.

كما تتضمن المرحلة الأولى إعادة تشغيل المستشفيات وإعادة إعمار المنشآت الطبية المدمرة.

وأخيرا التفاوض على المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية والثالثة

تفرج حماس عن الرهائن المتبقين، وأغلبهم من الجنود الإسرائيليين، مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين إضافة للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع.

وتريد الحركة استمرار كل المساعدات الإنسانية المطلوبة في المرحلة الأولى إضافة لوقف اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في مدينة القدس.

أما المرحلة الثالثة ومدتها 45 يوما فيتم فيها تبادل الرفات والجثث.

يجدر بالذكر أن صفقة سابقة في نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني.