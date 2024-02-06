السيسي وبلينكن يناقشان الهدنة ووقف إطلاق النار في القطاع ومخاوف اقتحام إسرائيل لرفح

بقلم: يورونيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة يوم الثلاثاء، للتباحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الحرب في غزة وسبل وقف إطلاق النار.

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وتأتي زيارة بلينكن أيضًا وسط مخاوف متزايدة في مصر بشأن نوايا إسرائيل المعلنة لتوسيع القتال في القطاع إلى رفح، المدينة المتاخمة للحدود المصرية والمكتظة بالفلسطينيين النازحين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الهجوم الإسرائيلي سيصل في النهاية إلى مدينة رفح على الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ويعيشون الآن في ظروف بائسة جدا ووضع إنساني كارثي.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تغطي الآن ثلثي أراضي غزة، مما يدفع آلاف الأشخاص كل يوم نحو المناطق الحدودية.

وحذرت مصر من أن الانتشار الإسرائيلي على طول الحدود من شأنه أن يهدد معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل منذ أربعة عقود. وتخشى مصر أن يؤدي توسع القتال إلى منطقة رفح إلى دفع المدنيين الفلسطينيين عبر الحدود، وهو السيناريو الذي قالت مصر إنها عازمة على منعه.

وصول بلينكن إلى القاهرة AP Photo

وكرر بلينكن تصريحاته أثناء لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يجب إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة.

خلال رحلته الأخيرة، يسعى بلينكن إلى إحراز تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، والتطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ومنع تصعيد القتال الإقليمي.