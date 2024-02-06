EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: ترتيب ثياب أطفال تمثل آلاف القتلى في غزة على طول مسافة 5 كلم من شاطئ إنجليزي

ملابس الأطفال موضوعة على الشاطئ
ملابس الأطفال موضوعة على الشاطئ Copyright Led By Donkeys
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تشير آخر الإحصائيات بشأن حصيلة عدد الضحايا في غزة إلى أنه تجاوز 27500 قتيل جراء هجوم القوات الإسرائيلية، ومعظم أولئك الضحايا هم من النساء والأطفال، وتجاوز عدد الجرحى 66 الف شخص، بينما يعتقد أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني دفنوا تحت الأنقاض.

اعلان

نشرت مجموعة من النشطاء البريطانيين مشاهد مصورة لثياب أطفال، صُفَّت البدلة الواحدة منها بجانب الأخرى على شاطئ بورنماوث الإنجليزي على طول خمسة كيلومترات، وذلك في مبادرة الهدف منها توعية الناس بعدد الضحايا المهول لآلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، المستمر منذ أربعة أشهر على القطاع المحاصر.

ويقول النشطاء إن الثياب تمثل 11500 طفلا فلسطينيا، قتلوا (منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في غلاف غزة، في 7 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي) في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية.

في الأثناء تتعمق الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، إذ زجت القوات الإسرائيلية بأكثر من نصف سكان قطاع غزة في منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتحديدا في مدينة رفح، حيث يعيش كثيرون في خيام وفي العراء أيضا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: بالرقص والرسم.. أطفال غزة يكسرون وحشة النزوح والحرب

شاهد: أطفال غزة لا يعرفون السكينة.. صدمة وانهيار إثر غارة إسرائيلية هزت رفح

توتر بين تل أبيب ولندن على خلفية تحقيق للشرطة البريطانية في "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة

ضحايا إسرائيل غزة أطفال إنجلترا فلسطين