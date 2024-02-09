متهماً السيسي بإغلاق معبر رفح.. بايدن: الردّ العسكري الإسرائيلي في غزة "تجاوز الحد"

بقلم: يورونيوز

يستمر التصعيد في الخطابات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد أيام عن نشر معلومات حول اتصال عاصف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

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وفي خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء الخميس، اعتبر بايدن أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة على الهجوم الذي شنّته حركة حماس كان "مفرطاً".

وذكّر الرئيس الأمريكي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.

وقال بايدن إنّ الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، "لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة عبر رفح.

وأضاف: "لقد تحدثتُ معه وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثتُ مع نتانياهو لفتح المعبر على الجانب الإسرائيلي".

وتابع "أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن الكثير من الأبرياء يموتون بسبب الجوع وهذا يجب أن ينتهي".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من كشف موقع بوليتيكو الأمريكي عن اتصال بين بايدن ونتنياهو، وصف فيه الرئيس الأمريكي رئيس الحكومة الإسرائيلية بالرجل السيئ، قبل أن ينفي البيت الأبيض هذه المزاعم.

ويتزامن كل ذلك مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لقصفه على مدينة رفح الحدودية مع مصر في جنوب غزة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع.

وأطلق مسؤولون أمريكيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليًا إلى رفح.