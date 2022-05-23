ستاربكس تعلن مغادرة روسيا بعد ما يقرب من 15 عاماً وإغلاق 130 مقهى

قالت شركة ستاربكس يوم الاثنين إنها ستخرج من السوق الروسية بعد ما يقرب من 15 عاماً، لتنضم سلسلة المقاهي بذلك إلى ماكدونالدز في الخطوة التي تضع حداً إلى وجود بعض أبرز العلامات التجارية الغربية هناك.

وكانت شركة ماكدونالدز قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبيع مطاعمها في روسيا إلى صاحب الامتياز المحلي ألكسندر غوفور الذي سيعيد تسمية المطاعم، لكنها ستحتفظ بعلامتها التجارية.

وتملك ستاربكس، ومقرها الأساسي سياتل بالولايات المتحدة، 130 مقهى في روسيا مملوكة بالكامل لمجموعة الشايع صاحبة الامتياز والتي توظف نحو ألفي شخص هناك.

ولم تقدم ستاربكس تفاصيل عن الأثر المالي لخروجها من روسيا.