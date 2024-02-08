تقرير: إسرائيل مستعدة للسماح بخروج السنوار للمنفى مقابل إطلاق جميع الرهائن

بقلم: يورونيوز

أبدت إسرائيل استعدادها للسماح لرئيس حركة حماس والعقل المدبر لأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر يحيى السنوار بالخروج إلى المنفى مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، وفقاً لشبكة "إن.بي.سي."

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وأفادت الشبكة، نقلاً عن ستة مسؤولين إسرائيليين وكبار المستشارين، أن الخطة تمت مناقشتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى السماح لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بالإبحار من بيروت إلى تونس عام 1982: "لا نمانع إذا غادر السنوار مثلما غادر عرفات لبنان"، سنسمح بذلك طالما تم إطلاق سراح جميع الرهائن".

وكانت إسرائيل قد تعهدت في وقت سابق بقتل أو أسر جميع قادة حركة حماس في غزة.

وأبلغت إسرائيل المفاوضين الأمريكيين في باريس الأسبوع الماضي، أن لديها مقترحاً يضم ستة من قادة حماس، من بينهم السنوار ومحمد الضيف، القائد العام لـكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقترحاً لخروجهم من قطاع غزة.

وتقول شبكة " إن.بي.سي" إن الخطة لم تصل إلى حماس، لأن الحركة كانت قد قالت إنها لن تؤيد المنفى.

ولا يزال 123 محتجزاً في قبضة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى منذ أسرهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.