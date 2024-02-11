فيديو: أنصار عمران خان يتظاهرون احتجاجا على نتائج الانتخابات في باكستان

بقلم: يورونيوز

خرج أعضاء حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في مظاهرات لليوم الثاني على التوالي تنديداً بما وصفوه بالخروقات خلال الانتخابات العامة التي أجريت يوم الخميس.

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وتظاهر أعضاء حزب "حركة الإنصاف" أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الباكستانية.

وتشير نتائج الانتخابات حتى الآن إلى تقدم حزب الرابطة الإسلامية – جناح رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، كأكبر الأحزاب فوزاً ولكن مرشحين مستقلين من مؤيدي حزب خان يتفوقون عليه في إجمالي الأصوات التي حصدوها.

وُحكم على خان، نجم لعبة الكريكيت السابق، في نهاية يناير - كانون الثاني الماضي بالسجن 14 عاما، ومنع من تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بالفساد وانتهاك الأمن القومي.

وقالت شقيقته عليمة خان إن أخاها طالب مناصريه من محبسه بالتظاهر ضد نتائج الانتخابات.

وأضافت: "لقد أرسل (رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان) تعليمات واضحة للغاية اليوم (لجمهوره) بضرورة الخروج والاحتجاج واستعادة مقاعدكم (البرلمانية)".

وحُرم حزب خان من استخدام رمز عصا لعبة الكريكيت خلال الانتخابات، وهو ما قالت عليمة خان إنه سلب حق 15 مليون ناخب في انتخاب مرشحي الحزب والتعرف عليهم خلال التصويت.

وأضافت:"كانت تلك العصا رمزاً يعرفه 15 مليون شخص من الأميين".