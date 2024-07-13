إطلاق سراح مؤجل: عمران خان يواجه اعتقالا جديدا رغم تبرئته من قضية زواج غير شرعي

بقلم: يورونيوز

احتفل أنصار عمران خان وزوجته بشرى بيبي يوم السبت بقرار المحكمة الباكستانية الذي برأ رئيس الوزراء السابق من تهم الزواج غير الشرعي. ومع ذلك، لم يمنع هذا القرار السلطات من التحرك بسرعة للحيلولة دون الإفراج عنه من السجن.

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وتجمع المئات من أنصار خان خارج السجن في مدينة راولبندي العسكرية، بانتظار إطلاق سراحه.

ولكن بعد فترة قصيرة من صدور حكم المحكمة، تم اعتقال خان مرة أخرى بتهم تتعلق بأعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، وفقًا لحزبه "حركة الإنصاف الباكستانية".

وأضاف الحزب، أن بشرى بيبي تواجه أيضًا تهديدًا بالاعتقال في قضية فساد مستمرة.

ومنذ الإطاحة بخان من منصبه عن طريق تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، تورط في أكثر من 150 قضية قانونية، بما في ذلك التحريض على العنف.

ودعت منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه تعسفي وينتهك القوانين الدولية.

تبرئة خان يوم السبت جاءت بشأن زواجه من بشرى بيبي، زوجته الثالثة.

وكان زوجها السابق قد ادعى أنهما تطلقا في نوفمبر 2017، مما يعني أن زواجها من خان بعد أقل من ثلاثة أشهر يخالف القانون الإسلامي الذي يتطلب فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر قبل الزواج الجديد.

وأصرت بيبي أثناء المحاكمة على أنهما تطلقا في أغسطس 2017، ولم ينتهكا فترة الانتظار.

ويذكر أنه بعد اعتقال خان في مايو 2023، قام أنصاره بمهاجمة المباني العسكرية والحكومية في مناطق مختلفة من البلاد وأحرقوا مبنى يضم راديو باكستان الذي تديره الدولة.