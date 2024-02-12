ماذا نعرف عن رئيس فنلندا الجديد ألكسندر ستاب؟

بقلم: يورونيوز

فاز ألكسندر ستاب من حزب الائتلاف الوطني اليميني (المعروف محليًا باسم كوكوموس) على السياسي اليساري من حزب الخضر بيكا هافيستو، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الأحد.