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عاجل. تغطية خاصة| مقتل ضابط إسرائيلي كبير ونائبه في غزة ورئيس الموساد ومدير الشاباك يتوجهان إلى القاهرة

دير البلح
دير البلح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب في غزة يومها الـ 130، تزداد المخاوف من قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية إلى داخل رفح.

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مع دخول الحرب في غزة يومها الـ 130، تزداد المخاوف من قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية إلى داخل رفح.

رفضت منضمات دولية ودول حليفة لإسرائيل قرار تل أبيب اقتحام رفح، وقالت الأمم المتحدة إنها لن تشارك في الإخلاء القسري لسكان المدينة، بينما حذرت كندا من أن الهجوم البري سيكون مدمرا.

سياسيًا، تتداول وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن تحركات لتشكيل وفد تشارك فيه إسرائيل في مباحثات في القاهرة من أجل هدنة جديدة.

وفي أبرز تطور ميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط كبير ونائبه وجندي في معارك غزة. في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات في وسط غزة وخان يونس.

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