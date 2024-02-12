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مباشر. تغطية مستمرة| عشرات القتلى في هجوم إسرائيلي هو الأعنف على رفح وإسرائيل تعلن عن "تحرير رهينتين"

منازل مهدمة نتيجة القصف الإسرائيلي - رفح
منازل مهدمة نتيجة القصف الإسرائيلي - رفح Copyright Hatem Ali/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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شن الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 129 من الحرب، الهجوم "الأشد" على مدينة رفح جنوب القطاع، ونفذ عملية وصفها بـ"المعقدة" أنقذ فيها رهينتين إسرائيليتين وأوقع عشرات القتلى.

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وكأن ساعة الصفر للهجوم على رفح قد بدأت بالفعل، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح وأوقعت بحسب إعلام فلسطيني أكثر من 63 قتيلا، بينما وصفت حماس الهجوم بـ"المجزرة".

وعلى الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيًا من إسرائيل عدم مهاجمة المدينة الواقعة جنوبي القطاع من دون خطة، إلا أن الهجوم كان الأوسع والأشد منذ إعلان إسرائيل أنها ستقتحم رفح.

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