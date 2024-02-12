الأرجنتين تقصي البرازيل من المشاركة في أولمبياد باريس ومواجهة محتملة بين ميسي ومبابي

بقلم: يورونيوز

بدأ عشاق كرة القدم حول العالم الاستعداد لمواجهة محتملة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في أولمبياد باريس.

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أقصى المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي صاحب آخر ذهبيتين أولمبيتين من المشاركة في أولمبياد باريس بعد فوزه بنتيجة 1-0.

وتبدأ بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس في 24 يوليو/تموز، وانضمت الأرجنتين الآن إلى فرنسا المضيفة في تشكيلة تضم 16 دولة.

وبعد أن حجزت الأرجنتين مكانها في الأولمبياد في وقت متأخر من يوم الأحد، td كراكاس، بفوزها على منتخب السيليساو، تحول الحديث نحو جذب ميسي للمنافسة على الميدالية الذهبية الثانية بعد 16 عامًا من الميدالية الأولى.

وقال خافيير ماسكيرانو، مدرب الأرجنتين، وهو صديق مقرب من ميسي وزميله الفائز بلقب أولمبياد بكين 2008: "الباب مفتوح أمام لاعب مثله للانضمام إلينا". "ثم يعتمد الأمر عليه وعلى التزاماته."

قال مبابي في كثير من الأحيان إنه يريد تمثيل فرنسا في الألعاب الأولمبية. كان مبابي وميسي زميلين في فريق باريس سان جيرمان عندما ذهبوا إلى كأس العالم في قطر ولعبوا دور البطولة في أعظم نهائي على الإطلاق انتهى الأرجنتين باللقب الأغلى.