ليونيل ميسي يواجه صيحات استهجان من جمهور هونغ كونغ لعدم مشاركته في مباراة على أراضيهم

بقلم: يورونيوز

دعا وزير الرياضة في هونغ كونغ، الاثنين، الحكومة إلى تفسير من منظم مباراة كرة القدم الودية بين إنتر ميامي الأميركي وفريق محلي، إثر خيبة أمل كبيرة لعدم مشاركة ليونيل ميسي وبقائه جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

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وأثارت مباراة يوم الأحد ضجة كبيرة، حيث أطلق الجمهور صيحات استهجان على ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، مطالبين باسترداد أموالهم، لأن ميسي لم يلعب في المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويشكل رد فعل المشجعين انتكاسة لمسؤولي هونغ كونغ الذين سعوا إلى تعزيز صورة المدينة كمركز للأحداث الكبرى وسط انتعاش اقتصادي بطيء وحملة قمع تشنها بكين على المنشقين.

وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة كيفين يونغ، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن اتفاقية التمويل الحكومية مع شركة "تاتلر آسيا" المنظمة للمباراة، تنص على مشاركة ميسي لمدة 45 دقيقة على الأقل، في حالة عدم وجود مخاوف تتعلق بسلامته وصحته.

وقال يونغ إن المنظمين كانوا قد أكدوا قبل بداية المباراة، أن ميسي سيلعب في الشوط الثاني.

رد فعل المشجعين خلال مباراة كرة القدم الودية بين فريق هونغ كونغ وإنتر ميامي في ملعب هونغ كونغ- 4 فبراير 2024. Louise Delmotte/AP

وأضاف أنه عندما لاحظت الحكومة أن الشوط الثاني لم يسير كما هو مخطط له، حاولت متابعة الأمر مع المنظم، لكن قيل لها إن ميسي لن يتمكن من اللعب بسبب إصابته: "لذلك طلبنا منهم إيجاد حلول أخرى، كظهور ميسي في الملعب للتفاعل مع جماهيره، واستلام الكأس، لكن لسوء الحظ، لم تنجح هذه الأمور”.

وحصل منظمو المعرض على تمويل من لجنة استشارية حكومية، قدره 16 مليون دولار محلي ( 2 مليون دولار أميركي)، ووصلت تكلفة التذكرة إلى 4880 دولاراً محلياً (624 دولاراً أمريكياً).

وأعربت شركة " تاتلر آسيا" عن "خيبة أملها الشديدة لعدم مشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز"، وأكدت عدم علمها المسبق بهذا الأمر.

كما أكدت الحكومة في بيانين،عن خيبة أملها، قائلة إن إجراءات المتابعة التي اتخذتها قد تنطوي على خفض الأموال المخصصة لهذا الحدث.

ويختتم إنتر ميامي جولته الآسيوية في اليابان الأربعاء مع نادي فيسيل كوبي.

وكان ميسي قد وصل إلى هونغ كونغ الجمعة ونزل من الطائرة الخاصة حاملاً حقيبة يدوية وحقيبة ظهر، ونزل دون مساعدة.