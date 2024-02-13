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روسيا تنشيء "قطار القيصر".. حاجز دفاعي بطول 30 كيلومترا في دونتسك

جندي أوكراني يستعد لإطلاق مدفع هاوتزر باتجاه المواقع الروسية بالقرب من باخموت، منطقة دونيتسك -أوكرانيا. 2024/01/26
جندي أوكراني يستعد لإطلاق مدفع هاوتزر باتجاه المواقع الروسية بالقرب من باخموت، منطقة دونيتسك -أوكرانيا. 2024/01/26 Copyright AP Photo/Efrem Lukatsky
بقلم:  يورونيوز
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حققت القوات الروسية في الفترة الأخيرة مكاسب ميدانية في منطقة دونتسك، ويعتقد أنها ربما جمعت ما يسمى "بقطار القيصر" لأغراض عدة.

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يبدو أن القوات الروسية أقامت حاجزا بطول 30 كيلومترا اطلق عليه اسم "قطار القيصر" في منطقة دونتسك الأوكرانية، ومن المحتمل أن يكون خطا دفاعيا أمام الهجمات الأوكرانية في المستقبل.

في هذا الخصوص قال معهد الدراسات الحربية (ISW)، إن صور أقمار اصطناعية أظهرت أن القوات الروسية أقامت خطا طويلا من عربات قطار، يمتد من أولنيفكا حتى فوفنوفاكا الأوكرانيتين.

وقد أفادت خريطة أوكرانية استخباراتية تفاعلية على الإنترنت، أن القوات الروسية جمعت أكثر من 2100 عربة شحن على طول 30 كيلومترا، بغرض استخدامه كخط دفاعي أمام  الهجمات الأوكرانية في المستقبل.

المصادر الإضافية • أ ب

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