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فيديو: إيران تحيي ذكرى ثورتها بمحاكاة تدمير قاعدة جوية إسرائيلية

إطلاق صواريخ إيرانية جديدة
إطلاق صواريخ إيرانية جديدة Copyright AP Photo - NOGHTEZAN INFO
بقلم:  يورونيوز
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قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الحرس الثوري الإيراني احتفل بذكرى مرور 45 عاماً على الثورة بالبلاد بعرض عسكري يحاكي قصف وتدمير قاعدة بلماحيم الإسرائيلية.

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وتضمن العرض إطلاق صواريخ باليستية على نسخة مشابهة للقاعدة الإسرائيلية الجوية بُنيت في الصحراء الإيرانية.

وجاء العرض ضمن احتفالات الحرس الثوري بـ"يوم الحرس"، حيث تم إطلاق الصواريخ من الغواصات والقوارب في عرض بحري. 

وأعلن الحرس الثوري خلال الاحتفالية عن إطلاق صاروخين جديدين هما "عماد" و"قادر".

وتقول وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الصاروخين يملكان قدرة أعلى من الصواريخ الإيرانية السابق تصنيعها من حيث الدقة والمدى.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أيضاَ أن صواريخ "عماد" التي تعمل بالوقود السائل، قادرة على تدمير أهداف على مسافة 1700 كيلومتر.

و يعود محاكاة ضرب قاعدة بلماحيم بالذات إلى أهمية كونها "الموقع الرئيسي لطائرات F-16 التابعة للدولة الصهيونية"، بحسب وصف طهران.

وتُستخدم القاعدة لإطلاق العديد من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

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