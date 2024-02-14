شاهد: الأقدم في العالم.. اكتشاف جدار حجري عمره 11 ألف عام في بحر البلطيق

بقلم: يورونيوز

اكتشف باحثون من جامعة كيل في ألمانيا، جداراً حجرياً في بحر البلطيق، قبالة سواحل ألمانيا، يُعتقد أن عمره حوالي 11 ألف عام.

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ويعود تاريخ هذا الجدار الذي يمتد لمسافة كيلو متر تقريباً، إلى العصر الجليدي الأخير، ويقع على عمق 21 متراً تحت الماء وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات شرق ريريك بألمانيا، في خليج مكلنبورغ.

وفقاً للجيولوجيين، شُيد هذا الجدار لصيد حيوانات الرنة والتي كانت من الأنواع الشائعة في ذلك الجزء من أوروبا في ذلك الوقت.

وإذا تم تأكيد التحقيقات الأولية، فسيكون هذا الاكتشاف أقدم هياكل الصيد التي تم اكتشافها في بحر البلطيق، الذي تحيط به الدنمارك وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا والسويد.

ويأمل الباحثون أن يساعدهم هذا الاكتشاف على فهم أفضل لأسلوب حياة البشر وتنظيمهم وأساليب الصيد في ذلك الوقت.