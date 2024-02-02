مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مستشار في الحرس الثوري الإيراني في قصف إسرائيلي على جنوب دمشق

بقلم: يورونيوز

قال الجيش السوري إن القوات الإسرائيلية شنت هجوماً جويا على جنوب دمشق فجر اليوم، دون أن توقع خسائر بشرية، tdlh فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن ضربة إسرائيلية قتلت مستشاراً في الحرس الثوري قرب دمشق.

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وأورد مصدر عسكري سوري في بيان نشرته وزارة الدفاع "حوالي الساعة 4:20 من فجر الجمعة: " شن الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف البيان، أن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الجيش الإسرائيلي، و"أسقط بعضها واقتصر الخسائر على الماديات".

في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل المستشار الإيراني في الحرس الثوري سعيد علي دادي في الهجوم على دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم "خلّف 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية"، كما أدت غارات ثانية طالت محيط مطار دمشق، إلى خسائر بشرية أخرى، لم يتم احصاؤها بعد.

وأضاف المرصد أن الغارات استهدفت مزرعة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على طريق عقربا-السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي.

وصعدت إسرائيل من هجماتها على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، مستهدفة أنظمة الدفاع الجوي السوري ومطار دمشق.