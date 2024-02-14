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وزير الدفاع الروسي يتفقد إنتاج أنظمة صواريخ روسية محمولة وتكتيكية جديدة

شويغو خلال الزيارة
شويغو خلال الزيارة Copyright AP Photo/ Russian Ministry of Defence
بقلم:  يورونيوز
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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء فيديو لزيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو مصنعاً لإنتاج الأسلحة بإقليم العاصمة موسكو.

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وقالت الوزارة في بيان إن زيارة شويغو جاءت لمتابعة "تنفيذ أمر الدفاع الحكومي لإنتاج أنظمة صواريخ تكتيكية محمولة وتشغيلية".

وأضافت الوزارة أن الزيارة جرت "خلال رحلة عمل لقوات المنطقة العسكرية الغربية".

وقام شويغو خلال الزيارة بفحص عينات من المركبات القتالية والأسلحة المختلفة بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

نظام صواريخ روسي
نظام صواريخ روسيأ ب - وزارة الدفاع الروسية

وقال شويغو خلال اجتماع مع ممثلي منشأة الإنتاج العسكري عقب الزيارة: "آمل أن ندرس اليوم الكميات التي نحتاجها بسبب الوضع، الكميات الإضافية، ونتخذ قراراً بشأن إمكانية تنفيذ كل هذه المشاريع".

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