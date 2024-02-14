بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة كنساس عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين إثر وقوع إطلاق للنار خلال موكب احتفال فريق كنساس سيتي تشيفز بالفوز ببطولة دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".

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وقال قائد كتيبة إدارة الإطفاء مايكل هوبكنز إن ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، مكتفيا بالقول إنه سيتم نشر معلومات إضافية قريباً.

وقالت الشرطة لاحقاً في بيان إنه تم إلقاء القبض على شخصين كما حثت الجماهير على مغادرة موقع الحادث بأسرع وقت ممكن.

Shots were fired west of Union Station near the garage and multiple people were struck. We took two armed people into custody for more investigation. — kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024

ونشرت شرطة مدينة كانساس سيتي على منصة إكس إنشاء "محطات لم شمل الأطفال" عند المدخل الرئيسي لمحطة يونيون ستيشن القريبة حتى لا يفقد الآباء والأمهات صغارهم في خضم التزاحم والارتباك.

وأضافت في المنشور: "لا يزال لدينا العديد من الأماكن التي تحتاج إلى لم الشمل".

We request witnesses to the shooting to please go to the southwest corner of Pershing and Main. — kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024

ونُقل العديد من الأشخاص بالقرب من طريق الموكب على نقالات إلى المستشفيات.

وكان فريق كنساس سيتي تشيفز قد فاز بلقب السوبر بول يوم الاثنين ليحقق لقبه الثالث في خمسة مواسم.

وقال مدرب الفريق ريك بركهولدر إن اللاعبين بخير وكانوا على متن الحافلة العائدة إلى ملعب أروهيد عند وقع الحادث.

وكتب حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون، الذي حضر الموكب بصحبة زوجته، أنهما بخير.

وقال بارسون على منصة إكس: "يقوم موظفو إنفاذ القانون بالولاية بمساعدة السلطات المحلية في جهود الاستجابة. بينما ننتظر معرفة المزيد، قلوبنا تتجه نحو الضحايا".