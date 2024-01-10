شاهد: من داخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.. يهود أمريكيون يطالبون بوقف لإطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز مع أ ب

حوالي 40 شخصا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة دخلوا المبنى أمس الثلاثاء، متظاهرين أنهم مجموعة من السياح، لكن الزيارة سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية في أروقة الجمعية العامة وفي قاعة مجلس الأمن، من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

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نظم يهود أمريكيون مظاهرة مفاجئة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبين الإدراة الأمريكية بدعم وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي يوميا منذ تشرين الأول الماضي غارات عنيفة على الفلسطينيين إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس.

ورفع المحتجون لافتات كانت مخبأة في حقائبهم، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، تجنبا لسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

ولم تكن هناك مؤتمرات صحفية مبرمجة عندما تظاهرت المجموعة، التي تمكن أعوان الأمن من إخراجها من المبنى، حيث أكمل المتظاهرون حركتهم الاحتجاجية في الخارج.

وقال أحد المشاركين إنه يتعين على إدارة بايدن ألا تستعمل حق النقض في مجلس الأمن، عندما يتعلق الأمر بقرارات مهمة، مبينا أن مزيدا من الفلسطينيين يقتلون ويطردون من ديارهم، مع استمرار الحرب الإسرائيلية، وهو ما يعرض اليهود أكثر فأكثر إلى الخطر، على حد قوله.