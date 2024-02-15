للالتفاف على عمليات الحوثيين.. وزيرة إسرائيلية تستعرض الجسر البري من الهند مرورًا بالإمارات

بقلم: يورونيوز

استعرضت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، رحلتها إلى ميناء موندرا في الهند، الذي تخرج منه البضائع إلى إسرائيل مرورا بعدة دول عربية.

اعلان

ونشرت الوزيرة مقطع فيديو خلال تواجدها في الميناء الذي قالت إنه الأكبر في الهند، واستعرضت حاويات البضائع الذاهبة إلى الإمارات، ومن ثم إلى إسرائيل عبر الطريق البري وفق قولها.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل "التحديات" التي فرضت على إسرائيل بسبب الحرب، وقالت إن الحوثيين تعرضوا للسفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.

وأوضحت أن البضائع تخرج من ميناء موندرا عبر البحر إلى الإمارات، ومن ثم تنقل برًا بالشاحنات إلى السعودية والأردن وصولًا إلى إسرائيل.

وكانت القناة 13 العبرية، قد نشرت في وقت سابق تقريرًا عن الجسر التجاري البري الذي يبدأ من الإمارات مرورًا بالسعودية ثم الأردن وصولًا لإسرائيل، وذلك للاتفاف على الحصار البحري الذي ضربه الحوثيون في البحر الأحمر، حيث يستهدفون السفن المتوجهة إلى الدولة العبرية.