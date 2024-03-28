لليوم الرابع على التوالي..مظاهرة حاشدة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف الأردنيين لليوم الرابع على التوالي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لحركة حماس: "كل الأردن حمساوية"، كما طالبوا الحكومة الأردنية بانهاء كل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وإغلاق السفارة في العاصمة الأردنية، ووقف تصدير البضائع عبر الجسر البري بين دول الخليج وإسرائيل عبر الأردن.

ويقول أيمن عبيد وهو متظاهر: "رسالتنا للحكومة الأردنية، هي أنه يجب إغلاق السفارة الإسرائيلية إلى الأبد، وليس مجرد ترحيل السفير لفترة محددة ومحدودة.. يجب إغلاق السفارة، لأن الإبادة الجماعية والإهانة للعالم الإنساني برمته التي حدثت في غزة يجب ألا تُغتفر أبدًا، حتى بعد انتهاء الحرب".

أغلقت قوات الأمن الأردنية الشوارع المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية باستخدام العربات المدرعة.

وكانت قوات الأمن الأردنية قد فرقت بالقوة مظاهرة الثلاثاء، بالقرب من السفارة الإسرائيلية كما اعتقلت عشرات المتظاهرين.

ويقول إبراهيم أبو دية، لوكالة أسوشيتدبرس: " هذه المظاهرة هي الحد الأدنى للتعبير عن عجز الشعوب العربية. خرجنا لنهتف لغزة والمقاومة وللحق الوطني الفلسطيني التاريخي والمشروع، رغم كل قيود التبعية والهيمنة والقبضة الأمنية المقيتة. وندعو الحكومة الأردنية إلى الانصياع للمطالب الشعبية الأردنية. الجماهير الأردنية كلها صوت واحد."

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات ما وصفته بحملة القمع واسعة النطاق، والتي شملت اعتقال مئات الأشخاص "بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين في غزة، أو انتقادهم لسياسات الحكومة الأردنية تجاه إسرائيل" وفقا للمنظمة.