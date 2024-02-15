كيليان مبابي يحسم أمره ويقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان قراره مغادرة النادي هذا الصيف مع انتهاء عقده.

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وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس، أن مبابي الذي ينتهي عقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، أبلغ النادي بمغادرته في نهاية الموسم.

وكان مبابي (25 عاماً) قد انضم إلى باريس سان جيرمان منذ عام 2017، بعد توقيعه من موناكو في صفقة انتقال تبلغ قيمتها 190 مليون دولار.

ومدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاماً آخر في بارك دي برانس.

ويستطيع مبابي حالياً التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، مما فتح الباب أمام عدة أندية للتنافس من أجل الفوز به، خاصة نادي ريال مدريد الذي يرغب في ضمه كلاعب.

وسبق أن كشفت صحيفة "لوبارزين" الفرنسية أن مبابي سينضم إلى النادي الإسباني.

وسيكون مبابي أحدث لاعب نجم يغادر النادي الفرنسي في الآونة الأخيرة بعد رحيل ليونيل ميسي ونيمار العام الماضي.

وفاز مبابي بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، لكنه فشل حتى الآن في قيادته للنجاح في دوري أبطال أوروبا.