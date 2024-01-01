هل بدأ العد التنازلي لمستقبل كيليان مبابي وما هي الوجهات المحتملة لنجم باريس سان جيرمان؟

النجم الفرنسي هو الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان برصيد 233 هدفًا على الرغم من بلوغه 25 عامًا مؤخرًا، وقد سجل بالفعل حوالي 46 هدفًا لصالح منتخب فرنسا.

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مع بداية العام الجديد، يبدأ العد التنازلي لمستقبل كيليان مبابي، وعلى ما يبدو ستكون بداية 2024 عصيبة بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان ومشجعيه، مع تزايد التكهنات حول مهاجمهم المدلل، وهو واحد من لاعبين اثنين فقط في تاريخ كرة القدم سجلا ثلاثية في نهائي كأس العالم.

بدأ مبابي هذا الموسم في أزمة انتقالات مع ناديه بعد عدم قبول خيار التمديد لمدة 12 شهرًا حتى عام 2025. وهذا يعني أنه بدءًا من الأول من يناير-كانون الثاني، يمكنه التحدث علنًا مع أندية أخرى أو التوقيع على اتفاقية ما قبل العقد ربما مع ريال مدريد أو ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكن لمبابي القيام بذلك لأن عقده ينتهي في يونيو-حزيران إذ يمكنه مغادرة بطل فرنسا المدافع مجانًا، بعد أن انضم من موناكو، في البداية على سبيل الإعارة في عام 2017، مقابل 180 مليون يورو.

النجم الفرنسي هو الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان برصيد 233 هدفًا على الرغم من بلوغه 25 عامًا مؤخرًا، وقد سجل بالفعل حوالي 46 هدفًا لصالح منتخب فرنسا.

لكن الأمر كان محبطًا في بعض الأحيان بالنسبة لمبابي في باريس سان جيرمان، الذي فشل في الوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، وتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني هذا الموسم.

وعلى الرغم من تسجيله 21 هدفا في 22 مباراة في جميع المنافسات حتى الآن هذا الموسم، فشل مبابي في ترك بصمته عندما خسر باريس سان جيرمان 4-1 أمام نيوكاسل و2-1 أمام ميلان.

وقد ظهر إحباطه في بعض مباريات باريس سان جيرمان في الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية، عندما أدى الدفاع السيئ ونقص العمل الجماعي إلى استقبال "أهداف سهلة".

قال مبابي إنه يريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية، الجائزة الفردية المرموقة في كرة القدم، ودوري أبطال أوروبا، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه الفوز بأي منهما مع باريس سان جيرمان، وفي سن 25 عامًا، قد يكون الوقت مناسبًا له لمغادرة باريس سان جيرمان مع دخوله سنوات الذروة. وهذه نظرة على الوجهة التي قد يقصدها مبابي:

ريال مدريد

هل ستكون المرة الثالثة "موفقة" للنادي الإسباني الذي حقق رقماً قياسياً بـ 14 لقباً في كأس أوروبا؟ لقد رفض نادي باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 180 مليون يورو لضم مبابي في عام 2021، وغاب ريال مدريد عن العرض بعد عام عندما وقع مبابي وسط تكهنات محمومة بأن مدريد سيدفعه أخيرًا للانضمام ، عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان في مايو-أيار 2022.

حمل مبابي عالياً قميص باريس سان جيرمان في ذلك اليوم وعلى ظهره 2025. لكن يقال إنه كان منزعجًا لأن الصفقة الفعلية لم تأخذه إلا إلى عام 2024، وعلى الرغم من أن العلاقات العامة جيدة للنادي، إلا أنه كان يُنظر إليه أيضًا على أنه غرور إلى حد ما توقع أنه سيوقع على التمديد نظرًا لشهرته العالمية.

كليان مبابي في إحدى مباراياته Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

لقد تحدث مبابي عن حبه لريال مدريد، ولكن إذا لم ينضم هذه المرة، فقد لا تحدث هذه الخطوة أبدًا. أعاد المدرب كارلو أنشيلوتي تشكيل الهجوم منذ رحيل كريم بنزيمة وهو يعمل بشكل جيد.

حقق جود بيلينغهام بداية مذهلة في مسيرته هناك منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند في صفقة مالية كبيرة، وقد سجل لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا 17 هدفًا في 21 مباراة. يرتدي بيلينغهام القميص رقم 5 الذي يحمله مثله الأعلى زين الدين زيدان، ويحرك الخيوط ببراعة خلف المهاجمين فينيسيوس جونيور الذي وقع على عقد جديد طويل الأمد ورودريغو.

لم يكن أي منهما غزير الإنتاج مثل مبابي، لكن البرازيليين أصغر سنًا، فينيسيوس يبلغ من العمر 23 عامًا ورودريغو يبلغ من العمر 22 عامًا وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان ريال مدريد يحتاج حقًا إلى مبابي الآن، وقد تم ملء الفراغ الذي تركه بنزيمة وكريستيانو رونالدو من قبله.

ليفربول

يتحدث كيليان مبابي اللغة الإنجليزية بطلاقة تقريبًا ويجري المقابلات بسهولة بعد مباريات دوري أبطال أوروبا مع المذيعين البريطانيين.

من شأنه أن يجعل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أسهل، لأن سرعته وقوته في التعامل مع الكرة ومراوغته وإنهاء الهجمات المميتة كلها سمات من شأنها أن تخدمه بشكل جيد.

كليان مبابي Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

يحاول أبطال أوروبا ست مرات التمسك بالمهاجم الغزير محمد صلاح وسط اهتمام متزايد بالنجم المصري بالدوري السعودي الأكثر "ثراءً".

وصل صلاح مؤخرًا إلى علامة 200 هدف مع ليفربول ويتمتع بمكانة تشبه البطل في ملعب أنفيلد الشهير في ليفربول، ولكنه يبلغ من العمر 31 عامًا وقد تكون سنواته الأولى على وشك الانتهاء... في الأثناء مبابي في أوج عطائه ويبدو البديل المثالي.

تشيلسي

مع عدم وجود رسوم انتقال للدفع، فإن أي ناد يوقع مع مبابي مجانًا سيتعين عليه أن يدفع أجورًا ضخمة. وبإمكان تشيلسي أن يفعل ذلك، والنادي الواقع في غرب لندن يقبع في منتصف الجدول، وهو في حاجة ماسة إلى هداف من عيار مبابي.

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ومن المشكوك فيه ما إذا كان مبابي على مستوى التحدي المتمثل في إعادة البناء، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكنه الانضمام إلى أي نادٍ كبير.

المملكة العربية السعودية

فشل الهلال في تقديم عرض قياسي بقيمة 332 مليون دولار لشراء مبابي في يوليو-تموز الماضي، وبالنظر لطموحاته للفوز بالكرة الذهبية عدة مرات، يبدو أنه من غير المرجح أن يغريه إغراء الأجور الضخمة.

كليان مبابي في إحدى مباراياته Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وعلاوة على ذلك، تهدف كرة القدم السعودية إلى البقاء على المدى الطويل... إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنه لا يوجد ضغط على مبابي للذهاب إلى هناك الآن عندما يمكنه القيام بذلك بسهولة خلال "الثلاثينيات" من عمره.

البقاء في باريس سان جيرمان

قال مبابي في وقت سابق إنه يريد إكمال موسمه الأخير في باريس سان جيرمان ... ثم المغادرة. وفي حال بقاءه، سيحتاج النادي إلى تعزيز خط الوسط والدفاع.

إذا رحل كيليان، سيظل هناك لاعب مثل مبابي يلعب في باريس سان جيرمان، وهو الأخ الأصغر إيثان، الذي بلغ للتو 17 عامًا.