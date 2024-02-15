الروسي بوريس ناديجدين يخسر استئناف حكم يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

تبدو إعادة انتخاب بوتين شبه مؤكدة، بما أن منتقديه البارزين سجنوا أو اختاروا العيش خارج البلاد، كما ان جل الوسائل الإعلام المستقلة منعت.

اعلان

خسر السياسي اللبيرالي الروسي بوريس ناديجدين استئناف حكم يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي بات من المؤكد تقريبا أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز بها.

وكان ناديجدين جعل من وقف النزاع في أوكرانيا شعارا لحملته، وتؤشر إزاحته من السباق نحو الرئاسة أن السلطات لن تتسامح مع معارضة الناس لعمل الكرملن.

وقد رفضت المحكمة العليا الروسية طلب استئناف ناديجدين، ضد الجوانب التقنية لقرار لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع الماضي، بمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في 15 و17 آذار/مارس المقبل.

وقد وقع آلاف الروس عريضة مساندة لترشح لناديجدين، الذي جمع 105 آلاف توقيع سلمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، بهدف التأهل لخوض السباق.

ويعتمد بوتين الذي يخوض الانتخبات كمرشح مستقل، في الواحدة والسبعين من العمر، على رقابة مشددة للنظام السياسي الروسي الذي أسسه قبل 24 سنة وهو في السلطة.