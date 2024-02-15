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شاهد: تشييع جثمان شاب فلسطيني قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم بالضفة الغربية

تشييع جثمان شاب فلسطيني قُتل خلال غارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.
تشييع جثمان شاب فلسطيني قُتل خلال غارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فتى قُتل أمس بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

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وذكر مصادر طبية فلسطينية أن مواجهات وقعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمّر، أسفرت عن مقتل طالب فلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب نيهل زياد محمد اسماعيل بريغيث (17 عاما)، قُتل جراء إصابته برصاصة حية في الرأس، وأصيب 10 آخرون بالرصاص في أطرافهم السفلية والعلوية، إلى جانب إصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ أن شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في  تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

وتقول وزارة الصحة إن أكثر من 380 فلسطينياً قتلوا خلال تلك الفترة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أكثر من 3600 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر.

المصادر الإضافية • ا ب

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