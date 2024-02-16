شاهد: "ما يحدث لنا إجرام".. هكذا بدا الوضع في رفح بعد قصف مبنى يسكنه نازحون

بقلم: يورونيوز

طال القصف الإسرائيلي في غزة مبنى سكنيا كان يؤوي نازحين لاذوا بالفرار إلى رفح قادمين من مناطق أخرى في غزة. الغارات الإسرائيلية على المبنى أدت إلى وقوع ما لا يقل عن عشرة قتلى.

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أسفرت غارتان جويتان إسرائيليتان على بلدة رفح جنوب قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم سبعة أفراد من عائلة واحدة، وفقًا لمسؤولين في مستشفى أبو يوسف النجار.

وقال الدكتور مروان الهمص، أحد المسؤولين في المستشفى، إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا. وأضاف الطبيب إنهم جميعاً من عائلة جودة، وتم نقل جثثهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار، مضيفا أن تسعة أفراد من عائلة زعرب قتلوا في غارة ثانية على منطقة مختلفة من رفح.

وقال عبد الله جودة، أحد السكان الذين شهدوا على القصف: "ما يحدث لنا إجرام... نحن أناس نازحون. جئنا إلى رفح لأنهم قالوا لنا إن منطقة رفح آمنة. لكن، ليس فيها أمان فعليا."

وازدادت في الأيام الأخيرة الماضية الضغوطات السياسية على الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت عن نيتها اجتياح رفح. ويُخشى أن يسبب اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح إلى مقتل آلاف النازحين الفلسطينيين وإلى نشوء كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.