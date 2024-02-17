تقرير جديد للأمم المتحدة يؤكد أن النساء في أفغانستان خائفات ولا يشعرن بالأمان

بقلم: يورونيوز

قال آخر تقرير لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن النساء يشعرن بالخوف أو عدم الأمان عند الخروج من منازلهن بسبب إجراءات طالبان والقوانين التي تضعها الحركة الدينية المتشددة على ارتداء الملابس.

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ويأتي التقرير، الذي صدر يوم الجمعة، قبل أيام من بدء اجتماع تعقده الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مع الدول الأعضاء والمبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لمناقشة التعامل مع طالبان والأزمات في البلاد، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان.

منعت حركة طالبان – التي استولت على أفغانستان في عام 2021 خلال الأسابيع الأخيرة من انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من البلاد – النساء من معظم مجالات الحياة العامة ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس كجزء من الإجراءات الصارمة التي فرضتها على الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا.

كما أنها تقيد المرأة خاصة بما يتعلق بالعمل والسفر والرعاية الصحية والخروج بوجود والي الأمر. واعتقلت الحركة النساء اللواتي لم يلتزمن بقوانينها.

وفقًا للتقرير، تخشى النساء بشكل متزايد الخروج إلى الأماكن العامة بسبب التهديدات بالاعتقال والاحتجاز لدى الشرطة الأمر الذي يلصق فيهن "عار" بسبب التقاليد في المجتمع.

أكثر من نصف النساء اللاتي تمت مقابلتهن أثناء إعداد التقرير شعرن بعدم الأمان عند مغادرة المنزل دون ولي أمر أو محرم.

شعرت النساء اللاتي خرجن مع محرم بأمان أكبر، لكنهن لاحظن الضغط الناجم عن الاعتماد على شخص آخر لمرافقتهن. قالت بعضهن إن أولياء أمورهن الذكور وبخوهن بتهمة "إضاعة الوقت" إذا أرادن زيارة متاجر معينة أو الابتعاد عن طريق يقتصر على أداء المهام الضرورية الأساسية.

وقال التقرير إن هذا يقلل من فرص "الاستمتاع حتى بلحظات صغيرة من الترفيه" خارج المنزل.

وقالت بعض النساء إن الأقارب الذكور كانوا أيضاً خائفين ومترددين من مغادرة المنزل مع قريباتهم، لأن ذلك من شأنه أن يعرضهم لمضايقات طالبان.

"هراء وغير صحيح"

وقال متحدث باسم وزارة منع الرذيلة ونشر الفضيلة، إن القول بأن النساء خائفات من الذهاب إلى المتاجر "هراء وغير صحيح".

وقال عبد الغفار فاروق: "ليست هناك مشكلة بالنسبة للأخوات (النساء) اللاتي التزمن الحجاب". "بما أن النساء أضعف من الرجال بطبيعتهن، فقد جعلت الشريعة الإسلامية المحرمات ضرورية عند السفر معهن من أجل كرامتهن واحترامهن".

وقال إن التحرش بالنساء مخالف للقانون.

وقالت هيذر بار، من منظمة هيومن رايتس ووتش، لوكالة أسوشيتد برس، إن خوف النساء الأفغانيات من مغادرة المنزل دون مرافقة كان "أمرا مدمرا" ولكنه ليس مفاجئا.

وتضيف بار أنه يبدو أن الهدف المحدد لطالبان هو تخويف النساء والفتيات ودفعهن إلى مغادرة منازلهن.

وقالت: "هذا يثير التساؤل حول حقيقة هذه المناقشة في الدوحة، مع استضافة الأمم المتحدة مبعوثين خاصين. نحن بحاجة إلى أن نتساءل لماذا لا يركز هذا الاجتماع وكل اجتماع على هذه الأزمة غير المسبوقة". للنساء في جميع أنحاء العالم."

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان العام الماضي حركة طالبان من أن الاعتراف الدولي كحكومة شرعية للبلاد سيظل "شبه مستحيل" ما لم ترفع الحركة القيود المفروضة على النساء.