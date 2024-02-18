"الطريق هو فلسطين".. جمعيات خيرية تركية تحضر لإطلاق أسطول من سفن المساعدات إلى غزة

بقلم: يورونيوز

أكدت مؤسسة خيرية تركية، اليوم السبت، أنها تقوم بإعداد أسطول من المساعدات لتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة.

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وخلال مسيرة أقيمت في العاصمة التركية يوم السبت، قال بولنت يلدريم، رئيس منظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية غير الحكومية إن المنظمة تقوم بشراء السفن إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى مؤيدة للفلسطينيين لتقديم المساعدة لغزة.

وقال يلدريم للحشود المتجمعة في هذا الحدث: "نحن نشتري السفن. أخبار جيدة، سنذهب إلى البحر الأبيض المتوسط. سنذهب إلى غزة. الطريق مفتوح. الطريق هو فلسطين".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن يلدريم أن تحالف أسطول الحرية يقوم حاليًا بشراء السفن ويخطط للإبحار بحلول نهاية آذار/ مارس.

ويضم تحالف أسطول الحرية منظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية وجمعية مافي مرمرة من تركيا، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأخرى من أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.

وفي 31 أيار/ مايو 2010، اقتحمت قوات كوماندوز إسرائيلية سفينة تسمى مافي مرمرة أثناء قيام الأسطول بمحاولة إيصال المساعدات لغزة.

السفينة التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية عام 2010 AP/AP

وقُتل حينها تسعة أتراك، بينهم مواطن أمريكي مزدوج الجنسية، وأصيب العشرات من الناشطين، توفي أحدهم بعد عدة سنوات.

وفي الجانب الإسرائيلي، أصيب سبعة جنود برصاص نشطاء اعتدوا عليهم بالهراوات والسكاكين والمواسير.