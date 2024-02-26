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شاهد: طائرات أردنية تلقي مساعدات غذائية للفلسطينيين على طول ساحل غزة

إنزال مواد إغاثة أردنية من طائرة عسكرية فرنسية جوا فوق قطاع غزة 2024/01/05
إنزال مواد إغاثة أردنية من طائرة عسكرية فرنسية جوا فوق قطاع غزة 2024/01/05 Copyright Etat Major des Armees/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤولون يمثلون جبهة داخلية في قطاع غزة في بيان، إن دولا عربية أبلغتهم بنيتها تنفيذ عمليات إنزال جوية لتقديم مساعدات إنسانية في شمال القطاع خلال الأيام المقبلة.

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نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الأردنية أربع عمليات إنزال جوية، تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة. وكانت من بين الطائرات الأربع من نوع سي-130 واحدة تابعة للقوات الفرنسية.

وتتعلق المساعدات بمواد إغاثية وغذائية، في وقت ينذر فيه الوضع الإنساني الكارثي بوقوع مجاعة في القطاع. وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية إلى الفلسطينيين في غزة غبر جسر جوي باتجاه مطار العريش، أو عن طريق عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

وألقت الطائرات عديد الصناديق، التي سقطت في نقطتين قرب شاطئ البحر في دير البلح ورفح، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى انعدام الأمن الغذائي في أنحاء القطاع بدرجة حادة، إذ ازداد عدد الوفيات بسبب الجوع، فالقوات الإسرائيلية ترفض دخول ما يكفي من الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى القطاع.

 ولا يزيد عدد تلك الشاحنات عن مائة شاحنة يوميا في أحسن الحالات وسط القطاع وجنوبه، بينما دفعت إسرائيل بنحو مليون وثلاثمائة ألف نازح فلسطيني إلى حشرهم في رفح جنوب القطاع، في محاولة على ما يبو لتهجيرهم.

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