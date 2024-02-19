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مبابي سيلعب في صفوف ريال مدريد في غضون 133 يومًا!.. تفاصيل الصفقة وخلفياتها

النجم الفرنسي كيليان مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي Copyright Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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استفاق عشاق ريال مدريد على الخبر الذي انتظروه طويلًا.. (مبابي يوقع مع النادي الملكي).

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الإثنين، عن توقيع اللاعب الفرنسي كليان مبابي وفريق ريال مدريد اتفاقًا، على انتقال النجم الفرنسي إلى الدوري الإسباني لتمثيل للعب في صفوف النادي الملكي.

بموجب الاتفاق الذي كشفت تفاصيله الصحيفة، فأن مبابي سينتقل للعب في صفوف الملكي صيف 2024، أي بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جرمان.

وكان النجم الفرنسي قد أبلغ قبل أيام نادي باريس سان جيرمان بقرار رحيله، مع انتهاء عقده هذا الصيف بحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية

وكان مبابي (25 عاماً) قد انضم إلى باريس سان جيرمان منذ عام 2017، بعد توقيعه من موناكو في صفقة انتقال تبلغ قيمتها 190 مليون دولار.

ومدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاماً آخر في النادي.

وذكرت الصحيفة أن مبابي سيصبح الأعلى أجرا في ريال مدريد، ولكنه لن يحقق نفس الراتب الضخم الذي تقاضاه في باريس.

قالت "الماركا" إن مبابي سيتقاضى الأجر الأعلى بين لاعبي فريق ريال مدريد، لكن ليس بعيدًا جدًا عن اللاعبين الأعلى أجرًا، وهما توني كروس ولوكا مودريتش، مما يعني أنه قد يتقاضى بين 15 و20 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.

المصادر الإضافية • صحيفة الماركا الإسبانية

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