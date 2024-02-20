فيديو للحوثيين: لحظات استهداف طائرة أمريكية مسيرة في خليج عدن

بقلم: يورونيوز

نشر الحوثيون الثلاثاء فيديو يقولون إنه يُظهر لحظات استهداف مُسيرة أمريكية قبالة ساحل الحديدة.

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وتناول الفيديو الذي تتراوح مدته دقيقة و37 ثانية مشاهدا لبعض الأشخاص وهم ينتشلون من البحر قطعا لركام الطائرة المُسيرة.

وأعلن الحوثيون الإثنين استهدافهم لسفينة الشحن البريطانية "روبيمار" في خليج عدن إضافة لإسقاط طائرة مسيّرة أمريكية في الحديدة في بيان.

ولم ترد القيادة المركزية وذراع القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط على أسئلة وكالة أسوشيتد برس حول الطائرة المسيرة.

ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، بينما شنت طائرات حربية بريطانية وأمريكية هجمات على مواقع الحوثيين في أنحاء مختلفة من اليمن.

وتوقفت عدة شركات عن إرسال سفنها عبر البحر الأحمر فيما تلتف السفن الأخرى حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح والذي يعتبر أكثر كلفة وأطول مسافة.